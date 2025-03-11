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Эльвира Эберг пробежит одну гонку на этапе Кубка мира в Поклюке

Эльвира Эберг пробежит одну гонку на этапе Кубка мира в Поклюке
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Чемпионка мира 2025 года в масс-старте шведская биатлонистка Эльвира Эберг выступит в одной гонке на восьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Поклюке (Словения). Спортсменка пробежит масс-старт.

Шведка занимает второе место в зачёте масс-стартов. Она отстаёт от лидера, немки Франциски Пройс, всего лишь на одно очко.

В состав сборной Швеции на этап в Словении также вошли Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Йоханна Скоттхейм, Анн-Карин Хейденберг и Сара Андерссон. Старт в Нове-Место пройдёт с 13 по 16 марта. В программу этапа входят индивидуальные гонки, две смешанные эстафеты и масс-старты.

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