Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU изменил расписание этапа Кубка мира в Поклюке из-за неблагоприятной погоды

IBU изменил расписание этапа Кубка мира в Поклюке из-за неблагоприятной погоды
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об изменениях в расписании восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Причиной этого стала тёплая погода и ожидающиеся дожди.

Этап пройдёт, как и запланировано, с 13 по 16 марта. Организаторы приняли решение провести две индивидуальные гонки 13 марта по укороченным трассам. Проведение масс-стартов планируется в субботу, 15 марта. Смешанные эстафеты состоятся 16 марта.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап. Поклюка (Словения). Расписание (время — московское)

13 марта:
13:30. Индивидуальная гонка 12,5 км, женщины;
17:15. Индивидуальная гонка 15 км, мужчины.

15 марта:
15:35. Масс-старт 12,5 км, женщины;
17:45. Масс-старт 15 км, мужчины.

16 марта:
14:05. Сингл-микст;
16:50. Смешанная эстафета.

Материалы по теме
Эльвира Эберг пробежит одну гонку на этапе Кубка мира в Поклюке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android