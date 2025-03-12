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Расписание 8-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Поклюке

Расписание 8-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Поклюке
Тарьей Бё
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Завтра, 13 марта, в словенской Поклюке откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Биатлонистам предстоит разыграть шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 8-й этап, Поклюка (Словения). Расписание гонок:

13 марта:
13:30. Короткая индивидуальная гонка 12,5 км, женщины;
17:15. Короткая индивидуальная гонка 15 км, мужчины.

15 марта:
15:35. Масс-старт 12,5 км, женщины;
17:45. Масс-старт 15 км, мужчины.

16 марта:
14:05. Сингл-микст 2х6 км+2х7,5 км;
16:50. Смешанная эстафета 4х6 км.

Лидерами общего зачёта на данный момент являются немка Франциска Пройс и норвежец Йоханнес Бё.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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