Расписание 8-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Поклюке

Завтра, 13 марта, в словенской Поклюке откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Биатлонистам предстоит разыграть шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 8-й этап, Поклюка (Словения). Расписание гонок:
13 марта:
13:30. Короткая индивидуальная гонка 12,5 км, женщины;
17:15. Короткая индивидуальная гонка 15 км, мужчины.
15 марта:
15:35. Масс-старт 12,5 км, женщины;
17:45. Масс-старт 15 км, мужчины.
16 марта:
14:05. Сингл-микст 2х6 км+2х7,5 км;
16:50. Смешанная эстафета 4х6 км.
Лидерами общего зачёта на данный момент являются немка Франциска Пройс и норвежец Йоханнес Бё.