Расписание чемпионата России по биатлону — 2025 в Тюмени
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Завтра, 13 марта, в Тюмени начнётся первый этап чемпионата России по биатлону — 2025. Отметим, что некоторые старты турнира в течение месяца также пройдут в Увате и Ханты-Мансийске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
Биатлон. Чемпионат России — 2024/2025. 1-й этап, Тюмень. Расписание гонок (по московскому времени):
13 марта:
8:40 — суперспринт, мужчины. Квалификация;
10:10 — суперспринт, женщины. Квалификация;
11:30 — суперспринт, мужчины. Финал;
12:40 — суперспринт, женщины. Финал.
15 марта:
10:00 — одиночная смешанная эстафета.
16 марта:
10:00 — смешанная эстафета.
Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов пропустит первые два этапа чемпионата России — 2025 в Тюмени и Увате.
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