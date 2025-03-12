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Расписание чемпионата России по биатлону — 2025 в Тюмени

Завтра, 13 марта, в Тюмени начнётся первый этап чемпионата России по биатлону — 2025. Отметим, что некоторые старты турнира в течение месяца также пройдут в Увате и Ханты-Мансийске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

Биатлон. Чемпионат России — 2024/2025. 1-й этап, Тюмень. Расписание гонок (по московскому времени):

13 марта:

8:40 — суперспринт, мужчины. Квалификация;

10:10 — суперспринт, женщины. Квалификация;

11:30 — суперспринт, мужчины. Финал;

12:40 — суперспринт, женщины. Финал.

15 марта:

10:00 — одиночная смешанная эстафета.

16 марта:

10:00 — смешанная эстафета.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов пропустит первые два этапа чемпионата России — 2025 в Тюмени и Увате.