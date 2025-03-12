Маркета Давидова вновь пропустит этап Кубка мира по биатлону из-за проблем со спиной

Чемпионка мира по биатлону из Чехии Маркета Давидова пропустит восьмой этап Кубка мира — 2024/2025 в словенской Поклюке. Об этом сообщила пресс-служба чешской команды в социальных сетях. Уточняется, что спортсменке предстоит пройти дополнительное обследование из-за грыжи межпозвоночного диска.

Таким образом, в состав женской команды вошли Луция Харватова, Джессика Ислова, Тереза Воборникова и Тереза Винкларкова.

Ранее сообщалось, что в случае негативного эффекта от лечения спортсменке предстоит перенести операцию. О проблемах Маркеты Давидовой со спиной стало известно 16 декабря. Тогда Федерация биатлона Чехии сообщила о пропуске третьего этапа КМ-2024/2025 в Анси (Франция) спортсменкой. По итогам двух этапов Маркета Давидова занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На её счету одна победа на этапе в Контиолахти (Финляндия).