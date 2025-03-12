Анамария Лампич показала, во что превратился стадион в Поклюке из-за тепла и дождей

Биатлонистка Анамария Лампич поделилась в социальных сетях кадрами со стадиона в Поклюке, где завтра, 13 марта, должны пройти первые гонки восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону. Синоптики прогнозируют на месте проведения соревнований сильные дожди вплоть до субботы, 15 марта, и от 4 до 7 градусов тепла днём по Цельсию.

«Спасибо всем, кто сейчас помогает (с подготовкой трассы). Работают 24/7, чтобы спасти гонку. Условия действительно сложные, но, пожалуйста, природа, дай нам немного холода и снега», — написала Лампич.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) cообщил об изменениях в программе восьмого этапа Кубка мира. Этап пройдёт, как и запланировано, с 13 по 16 марта. Организаторы приняли решение провести две индивидуальные гонки 13 марта по укороченным трассам. Проведение масс-стартов планируется в субботу, 15 марта. Смешанные эстафеты состоятся 16 марта.

Фото: из личного архива Анамарии Лампич