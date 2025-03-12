«Последние недели были сюрреалистичными». Осеан Мишлон — о медалях на КМ в Нове-Место

Французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о своих итогах этапа Кубка мира — 2024/2025 в Нове-Место (Чехия). Мишлон завоевала золото в женской эстафете и бронзу в гонке преследования.

«Последние несколько недель соревнований были совершенно сюрреалистическими, было и остаётся много эмоций и, прежде всего, много счастья и удовольствия! Очень довольна тем, чего я достигла на этих соревнованиях, и также рада и польщена, что являюсь частью великолепной команды во Франции.

В гонке преследования в Нове-Место я получила массу удовольствия! Мы занимали четвёртое и пятое места после последней стрельбы с Лу [Жанмонно]. Чувствовала себя в форме и думала, что можно финишировать третьей и четвёртой вместе, поэтому я обошла Лу на вершине спуска и сказала: «Давай, пойдём вместе». Моей целью было подобраться как можно ближе к подиуму, увеличить отрыв от других девушек и убедиться, что третье и четвёртое места — наши, и затем я отдала все силы до самого финиша, это было действительно здорово!» — приводит слова Мишлон Ski-Nordique.