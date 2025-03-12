Чемпионат России — 2025, мужчины, суперспринт: во сколько начало, где смотреть

В четверг, 13 марта, в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится мужской суперспринт. Начало квалификации – 8:40 по мск, финал – 11:30 по московскому времени. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Мужчины. Суперспринт. Стартовый лист (частично):

4. Александр Корнев.

6. Даниил Серохвостов.

9. Алексей Вагин.

12. Антон Смольский (Беларусь).

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

19. Иван Колотов.

20. Александр Логинов.

24. Антон Бабиков.

25. Карим Халили.

29. Александр Бектуганов.

31. Евгений Сидоров.

32. Кирилл Стрельцов.

34. Василий Томшин.

37. Денис Иродов.

38. Никита Поршнев.

39. Ильназ Мухамедзянов.

43. Рустам Каюмов.

45. Кирилл Бажин.

49. Максим Цветков.

50. Иван Тулатин (Беларусь).

55. Никита Лобастов (Беларусь).