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Чемпионат России — 2025, женщины, суперспринт: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, женщины, суперспринт: во сколько начало, где смотреть
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В четверг, 13 марта, в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится женский суперспринт. Начало квалификации – 10:10 по мск, финал – 12:40 по московскому времени. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Женщины. Суперспринт. Квалификация
13 марта 2025, четверг. 10:10 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Женщины. Суперспринт. Стартовый лист (частично):

2. Динара Смольская (Беларусь).

4. Екатерина Мошкова.

10. Анна Сола (Беларусь).

11. Любовь Калинина.

16. Кристина Резцова.

18. Анна Грухвина.

19. Тамара Дербушева.

22. Светлана Миронова.

23. Анастасия Егорова.

24. Полина Плюснина.

25. Ирина Шаклеина (Беларусь).

31. Анастасия Халили.

35. Елизавета Каплина.

36. Юлия Шеллер.

38. Валерия Каюмова.

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