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Халили выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате России, Серохвостов — 15-й

Халили выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате России, Серохвостов — 15-й
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Биатлонист Карим Халили одержал победу в квалификации суперспринта на чемпионате России — 2025, который проходит в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 10.50,8 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Александр Корнев с отставанием 3,9 секунды и одним промахом. Тройку лидеров замкнул Алексей Вагин (один промах, +13,1). Даниил Серохвостов стал 15-м с тремя промахами (+36,7).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Мужчины. Суперспринт. Квалификация
13 марта 2025, четверг. 08:40 МСК
Окончено

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Квалификация:

  1. Карим Халили — 10.50,8 (0 промахов).
  2. Александр Корнев — отставание 3,9 (1).
  3. Алексей Вагин +13,1 (1).
  4. Александр Логинов +19,7 (1).
  5. Данил Мальцев +20,3 (1).
  6. Михаил Бурундуков +21,6 (0).
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