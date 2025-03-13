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Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка, стартовый лист

Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка, стартовый лист
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Сегодня, 13 марта, в словенской Поклюке откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины пробегут укороченную индивидуальную гонку на 12,5 км. Начало — в 13:30 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 13:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 8-й этап. Поклюка (Словения). Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км, стартовый лист (частично):

16. Ингрид Тандреволд (Норвегия)
20. Ханна Эберг (Швеция)
21. Софи Шово (Франция)
24. Анамария Лампич (Словения)
26. Лена Хекки (Швейцария)
27. Паулина Фиалкова (Словакия)
30. Милена Тодорова (Болгария)
36. Анна Магнуссон (Швеция)
42. Юлия Джима (Украина)
44. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
46. Каролин Кноттен (Норвегия)
48. Жанна Ришар (Франция)
50. Осеан Мишлон (Франция)
52. Селина Гротиан (Германия)
54. Лу Жанмонно (Франция)
56. Суви Минккинен (Финляндия)
58. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
60. Марен Киркеэйде (Норвегия)
61. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
62. Жулия Симон (Франция)
64. Франциска Пройс (Германия)
66. Доротея Вирер (Италия)
68. Элла Хальварссон (Швеция).

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