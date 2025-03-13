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Белоруска Анна Сола заняла первое место в прологе суперспринта на чемпионате России

Белоруска Анна Сола заняла первое место в прологе суперспринта на чемпионате России
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Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта, который проходит в рамках чемпионата России — 2025. Она преодолела дистанцию за 12.22,4 и допустила два промаха.

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20 августа 2008, среда. 06:50 МСК
Окончено

Со вторым временем в финал квалифицировалась Полина Плюснина, проигравшая лидеру 0,5 секунды и допустившая один промах. Тройку лучших замкнула Тамара Дербушева, с нулём отстрелявшая на огневых рубежах (0, +4,7).

В финале суперспринта примут участие 30 лучших биатлонисток, пробившихся через квалификацию.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт. Женщины, квалификация:

  1. Анна Сола (Беларусь) - 12.22,4 (2 промаха).
  2. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 0,5 (1).
  3. Тамара Дербушева (Свердловская область) +4,7 (0).
  4. Кристина Резцова (Московская область) +4,8 (1).
  5. Анастасия Зырянова (Московская область) +7,1 (1).
  6. Ульяна Нигматуллина (Тюменская область) +14,9 (0).
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