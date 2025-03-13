Белоруска Анна Сола заняла первое место в прологе суперспринта на чемпионате России
Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта, который проходит в рамках чемпионата России — 2025. Она преодолела дистанцию за 12.22,4 и допустила два промаха.
Со вторым временем в финал квалифицировалась Полина Плюснина, проигравшая лидеру 0,5 секунды и допустившая один промах. Тройку лучших замкнула Тамара Дербушева, с нулём отстрелявшая на огневых рубежах (0, +4,7).
В финале суперспринта примут участие 30 лучших биатлонисток, пробившихся через квалификацию.
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт. Женщины, квалификация:
- Анна Сола (Беларусь) - 12.22,4 (2 промаха).
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 0,5 (1).
- Тамара Дербушева (Свердловская область) +4,7 (0).
- Кристина Резцова (Московская область) +4,8 (1).
- Анастасия Зырянова (Московская область) +7,1 (1).
- Ульяна Нигматуллина (Тюменская область) +14,9 (0).
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