Белоруска Анна Сола заняла первое место в прологе суперспринта на чемпионате России

Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта, который проходит в рамках чемпионата России — 2025. Она преодолела дистанцию за 12.22,4 и допустила два промаха.

Со вторым временем в финал квалифицировалась Полина Плюснина, проигравшая лидеру 0,5 секунды и допустившая один промах. Тройку лучших замкнула Тамара Дербушева, с нулём отстрелявшая на огневых рубежах (0, +4,7).

В финале суперспринта примут участие 30 лучших биатлонисток, пробившихся через квалификацию.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт. Женщины, квалификация: