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«Всё будет нормально». Жанна Ришар — о сложных погодных условиях на этапе КМ в Поклюке

«Всё будет нормально». Жанна Ришар — о сложных погодных условиях на этапе КМ в Поклюке
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Французская биатлонистка Жанна Ришар высказалась по поводу сложных погодных условий на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который начнётся сегодня, 13 марта, в Поклюке (Словения).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 13:30 МСК
Не началось

«Всё должно быть нормально», — приводит слова Ришар Biathlonlive.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) cообщил об изменениях в программе восьмого этапа Кубка мира в Поклюке из-за неблагоприятных погодных условий. Этап пройдёт, как и запланировано, с 13 по 16 марта. Организаторы приняли решение провести укороченные индивидуальные гонки. Проведение масс-стартов планируется в субботу, 15 марта. Одиночная и классическая смешанные эстафеты состоятся 16 марта.

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