«Всё будет нормально». Жанна Ришар — о сложных погодных условиях на этапе КМ в Поклюке

Французская биатлонистка Жанна Ришар высказалась по поводу сложных погодных условий на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который начнётся сегодня, 13 марта, в Поклюке (Словения).

«Всё должно быть нормально», — приводит слова Ришар Biathlonlive.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) cообщил об изменениях в программе восьмого этапа Кубка мира в Поклюке из-за неблагоприятных погодных условий. Этап пройдёт, как и запланировано, с 13 по 16 марта. Организаторы приняли решение провести укороченные индивидуальные гонки. Проведение масс-стартов планируется в субботу, 15 марта. Одиночная и классическая смешанные эстафеты состоятся 16 марта.