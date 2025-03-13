Кирилл Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России, у Серохвостова девять промахов
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Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперспринте на чемпионате России — 2025 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 18.41,3, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Беларуси Илья Авсеенко с двумя промахами (отставание 7,8 секунды). Тройку призёров замкнул Антон Бабиков (3 промаха, +8,8). Даниил Серохвостов допустил девять промахов в гонке и занял 23-е место.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Мужчины. Суперспринт. Финал
13 марта 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
18:41.3
2
Илья Авсеенко
Беларусь
+7.9
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+8.8
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Результаты:
- Кирилл Бажин — 18.41,3 (0 промахов).
- Илья Авсеенко (Беларусь) — отставание 7,8 (2).
- Антон Бабиков +8,8 (3).
- Рустам Каюмов +12,8 (2).
- Антон Смольский (Беларусь) +16,4 (5).
- Денис Иродов +16,5 (1).
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