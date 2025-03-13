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Кирилл Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России, у Серохвостова девять промахов

Кирилл Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России, у Серохвостова девять промахов
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Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперспринте на чемпионате России — 2025 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 18.41,3, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Беларуси Илья Авсеенко с двумя промахами (отставание 7,8 секунды). Тройку призёров замкнул Антон Бабиков (3 промаха, +8,8). Даниил Серохвостов допустил девять промахов в гонке и занял 23-е место.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Мужчины. Суперспринт. Финал
13 марта 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
18:41.3
2
Илья Авсеенко
Беларусь
+7.9
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+8.8

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Результаты:

  1. Кирилл Бажин — 18.41,3 (0 промахов).
  2. Илья Авсеенко (Беларусь) — отставание 7,8 (2).
  3. Антон Бабиков +8,8 (3).
  4. Рустам Каюмов +12,8 (2).
  5. Антон Смольский (Беларусь) +16,4 (5).
  6. Денис Иродов +16,5 (1).
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