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Динара Смольская победила в суперспринте, Дербушева стала чемпионкой России

Динара Смольская победила в суперспринте, Дербушева стала чемпионкой России
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Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей суперспринта в рамках чемпионата России — 2025. Она преодолела дистанцию за 20.48,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Женщины. Суперспринт. Финал
13 марта 2025, четверг. 12:40 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
20:48.9
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+4.2
3
Елизавета Каплина
Республика Башкортостан
+9.7

Второе место заняла Тамара Дербушева (1 промах, отставание 4,2 секунды). Таким образом, представительница Свердловской области стала чемпионкой России — 2025 в этой дисциплине. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина, с двумя промахами проигравшая победительнице 9,7. Юлия Шеллер из Красноярского края завоевала бронзовую медаль.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт. Женщины, финал:

  1. Динара Смольская (Беларусь, вне зачёта) — 20.48,9 (1 промах).
  2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 4,2 (1).
  3. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +9,7 (2).
  4. Юлия Шеллер (Красноярский край) +12,7 (1).
  5. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) +24,8 (4).
  6. Анастасия Зырянова (Московская область) +25,1 (2).
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