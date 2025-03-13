Динара Смольская победила в суперспринте, Дербушева стала чемпионкой России

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Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей суперспринта в рамках чемпионата России — 2025. Она преодолела дистанцию за 20.48,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Тамара Дербушева (1 промах, отставание 4,2 секунды). Таким образом, представительница Свердловской области стала чемпионкой России — 2025 в этой дисциплине. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина, с двумя промахами проигравшая победительнице 9,7. Юлия Шеллер из Красноярского края завоевала бронзовую медаль.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт. Женщины, финал:

Динара Смольская (Беларусь, вне зачёта) — 20.48,9 (1 промах). Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 4,2 (1). Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +9,7 (2). Юлия Шеллер (Красноярский край) +12,7 (1). Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) +24,8 (4). Анастасия Зырянова (Московская область) +25,1 (2).