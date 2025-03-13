Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, стартовый лист

Сегодня, 13 марта, в словенской Поклюке откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины пробегут укороченную индивидуальную гонку на дистанции 15 км. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 8-й этап. Поклюка (Словения). Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, стартовый лист (частично):

18. Мартин Понсилуома (Швеция).

20. Йоханнес Кюн (Германия).

25. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

30. Кэмпбелл Райт (США).

36. Йоханнес Бё (Норвегия).

40. Эмильен Жаклен (Франция).

42. Эндре Стремсхейм (Норвегия).

44. Томмазо Джакомель (Италия).

46. Стурла Легрейд (Норвегия).

48. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

52. Кентен Фийон Майе (Франция).

56. Эрик Перро (Франция).

58. Тарьей Бё (Норвегия).

63. Исак Фрей (Норвегия).