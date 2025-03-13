Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Короткая индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, стартовый лист

Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, стартовый лист
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 марта, в словенской Поклюке откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины пробегут укороченную индивидуальную гонку на дистанции 15 км. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 8-й этап. Поклюка (Словения). Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, стартовый лист (частично):

18. Мартин Понсилуома (Швеция).
20. Йоханнес Кюн (Германия).
25. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
30. Кэмпбелл Райт (США).
36. Йоханнес Бё (Норвегия).
40. Эмильен Жаклен (Франция).
42. Эндре Стремсхейм (Норвегия).
44. Томмазо Джакомель (Италия).
46. Стурла Легрейд (Норвегия).
48. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
52. Кентен Фийон Майе (Франция).
56. Эрик Перро (Франция).
58. Тарьей Бё (Норвегия).
63. Исак Фрей (Норвегия).

Материалы по теме
Расписание 8-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Поклюке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android