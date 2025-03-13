Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке, Пройс — третья
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Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в укороченной индивидуальной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 38.08,2, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
38:08.2
2
Ханна Эберг
Швеция
+39.1
3
Франциска Пройс
Германия
+46.2
Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 39,1 секунды и совершившая одну осечку на стрельбище. Тройку призёров замкнула Франциска Пройс из Германии (0, +46,2).
* Организаторы этапа в Поклюке в связи с тяжёлыми погодными условиями приняли решение провести две индивидуальные гонки 13 марта на укороченных дистанциях.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Поклюка (Словения). Женщины, индивидуальная гонка 12,5 км:
- Жулия Симон (Франция) — 38.08,2 (0 промахов).
- Ханна Эберг (Швеция) — отставание 39,1 (1).
- Франциска Пройс (Германия) +46,2 (0).
- Анна-Карин Хейденберг (Швеция) +1.04,1 (1).
- Осеан Мишлон (Франция) +1.06,9 (2).
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1.19,4 (2).
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