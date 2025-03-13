Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Короткая индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке, Пройс — третья

Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке, Пройс — третья
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в укороченной индивидуальной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 38.08,2, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
38:08.2
2
Ханна Эберг
Швеция
+39.1
3
Франциска Пройс
Германия
+46.2

Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 39,1 секунды и совершившая одну осечку на стрельбище. Тройку призёров замкнула Франциска Пройс из Германии (0, +46,2).

* Организаторы этапа в Поклюке в связи с тяжёлыми погодными условиями приняли решение провести две индивидуальные гонки 13 марта на укороченных дистанциях.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Поклюка (Словения). Женщины, индивидуальная гонка 12,5 км:

  1. Жулия Симон (Франция) — 38.08,2 (0 промахов).
  2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 39,1 (1).
  3. Франциска Пройс (Германия) +46,2 (0).
  4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) +1.04,1 (1).
  5. Осеан Мишлон (Франция) +1.06,9 (2).
  6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1.19,4 (2).
Общий зачёт КМ по биатлону
Календарь КМ по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android