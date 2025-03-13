«Нос был заложен, а ноги не слушались». Жулия Симон — о победе в индивидуальной гонке КМ

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями после победы в укороченной* индивидуальной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 38.08,2, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
«Это была очень трудная гонка, но я счастлива, даже несмотря на то, что мой нос был заложен, а ноги не очень хорошо слушались», — приводит слова биатлонистки официальный аккаунт L’Équipe в социальных сетях.
Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 39,1 секунды и совершившая одну осечку на стрельбище. Тройку призёров замкнула Франциска Пройс из Германии (0, +46,2).
* Организаторы этапа в Поклюке в связи с тяжёлыми погодными условиями приняли решение провести две индивидуальные гонки 13 марта на укороченных дистанциях.
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