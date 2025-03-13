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Лу Жанмонно выиграла зачёт индивидуальных гонок в рамках Кубка мира — 2024/2025

Лу Жанмонно выиграла зачёт индивидуальных гонок в рамках Кубка мира — 2024/2025
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей зачёта индивидуальных гонок в рамках Кубка мира сезона-2024/2025. Она выиграла две из трёх проведённых гонок и в итоге набрала 221 очко. Это второй «Малый хрустальный глобус» в карьере 26-летней Жанмонно.

Второе место заняла немка Франциска Пройс с результатом 190 баллов. Тройку лучших замкнула ещё одна француженка, Осеан Мишлон (146).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт индивидуальных гонок, женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 221 очко.
  2. Франциска Пройс (Германия) — 190.
  3. Осеан Мишлон (Франция) — 146.
  4. Ханна Эберг (Швеция) — 122.
  5. Жулия Симон (Франция) — 120.
  6. Элла Хальварссон (Швеция) — 109.
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