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Йоханнес Бё приболел перед индивидуальной гонкой в Поклюке, однако вышел на старт

Йоханнес Бё приболел перед индивидуальной гонкой в Поклюке, однако вышел на старт
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что приболел перед стартом восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025 в Поклюке (Словения), однако принял решение стартовать в индивидуальной гонке, так как борется с соотечественником Стурлой Холм Легрейдом за победу в общем зачёте соревнований.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Идёт

Перед стартом индивидуальной гонки Бё опережает Легрейда лишь на 5 очков. Вчера, 12 марта, Йоханнес пропустил тренировку команды из-за болезни.

– Ты бы участвовал, если бы не боролся за победу в общем зачёте?

– Однозначно нет. Важно каждое очко, которое я заработаю сегодня. У меня нет особого выбора. Я просто должен стартовать и посмотреть, что почувствую по ходу гонки. Сегодня может случиться всё, что угодно. Я взволнован по поводу условий, стрельбы и всего остального. У меня нет больших надежд, но я сделаю всё, что в моих силах, — приводит слова младшего Бё NRK.

Общий зачёт Кубка мира - 2024/2025 (м)
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