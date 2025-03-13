Смольская после победы в суперспринте призналась, что планировала не выходить на финал

Белорусская биатлонистка Динара Смольская после победы в суперспринте в рамках чемпионата России — 2025 заявила, что планировала не выходить на финал.

«Сложно делать выводы, но ещё на пристрелке перед финалом сказала тренеру: может, мне не стартовать? Потому что пристрелка совсем не шла и на квалификации промахнулась дважды. Конечно, для такой быстротечной гонки это много. Поэтому у меня были мысли не выходить. Я себя чувствовала хорошо, но моя стрельба не ладилась. Мы провели всего лишь одну тренировку здесь, поэтому, может быть, где‑то не было уверенности именно в стрельбе», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Накануне белорусская спортсменка преодолела дистанцию за 20.48,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла Тамара Дербушева (один промах, отставание 4,2 секунды). Таким образом, представительница Свердловской области стала чемпионкой России — 2025 в этой дисциплине. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина, с двумя промахами проигравшая победительнице 9,7. Юлия Шеллер из Красноярского края завоевала бронзовую медаль.