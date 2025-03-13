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37-летний Фак выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке, Й. Бё — 10-й

37-летний Фак выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке, Й. Бё — 10-й
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Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Отметим, что лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в данной гонке показал 10-й результат. Он допустил один промах, его отставание от лидера составило 1.52,3. Норвежец вышел на старт приболевшим.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
40:52.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+34.3
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+44.3

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап, Поклюка. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины:

  1. Яков Фак (Словения) – 40.52,6 (0 промахов).
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 34,3 (1).
  3. Мартин Понсилуома (Швеция) +44,3 (2).
  4. Томмазо Джакомель (Италия) +51,2 (2).
  5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.24,4 (1).
  6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.29,5 (3).
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