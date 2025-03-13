37-летний Фак выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке, Й. Бё — 10-й

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Отметим, что лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в данной гонке показал 10-й результат. Он допустил один промах, его отставание от лидера составило 1.52,3. Норвежец вышел на старт приболевшим.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап, Поклюка. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины:

Яков Фак (Словения) – 40.52,6 (0 промахов). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 34,3 (1). Мартин Понсилуома (Швеция) +44,3 (2). Томмазо Джакомель (Италия) +51,2 (2). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.24,4 (1). Кентен Фийон Майе (Франция) +1.29,5 (3).