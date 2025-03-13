Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, в топ-5 четыре француженки
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 998 очков. Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 938 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна француженка, Жулия Симон (775).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Франциска Пройс (Германия) — 998 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 938.
- Жулия Симон (Франция) — 775.
- Осеан Мишлон (Франция) – 638.
- Жанна Ришар (Франция) — 621.
- Селина Гротиан (Германия) — 589.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 587.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 553.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 479.
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