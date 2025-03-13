Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, в топ-5 четыре француженки

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 998 очков. Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 938 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна француженка, Жулия Симон (775).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

Франциска Пройс (Германия) — 998 очков. Лу Жанмонно (Франция) — 938. Жулия Симон (Франция) — 775. Осеан Мишлон (Франция) – 638. Жанна Ришар (Франция) — 621. Селина Гротиан (Германия) — 589. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 587. Эльвира Эберг (Швеция) — 571. Суви Минккинен (Финляндия) — 553. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 479.