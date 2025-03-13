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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, в топ-5 четыре француженки

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, в топ-5 четыре француженки
Франциска Пройс
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 998 очков. Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 938 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна француженка, Жулия Симон (775).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 998 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 938.
  3. Жулия Симон (Франция) — 775.
  4. Осеан Мишлон (Франция) – 638.
  5. Жанна Ришар (Франция) — 621.
  6. Селина Гротиан (Германия) — 589.
  7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 587.
  8. Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
  9. Суви Минккинен (Финляндия) — 553.
  10. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 479.
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