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Яков Фак одержал первую за 10 лет победу на уровне Кубка мира

Яков Фак одержал первую за 10 лет победу на уровне Кубка мира
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Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак одержал свою первую за 10 лет выступлений победу на уровне Кубка мира.

Сегодня, 13 марта, Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
40:52.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+34.3
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+44.3

В последний раз Фак поднимался на первую ступень пьедестала 22 марта 2015 года. Тогда на девятом этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске Яков выиграл масс-старт. Тогда в борьбе за победу Фак опередил россиянина Антона Шипулина (+10,3) и норвежца Тарьея Бё (+12,5).

Биатлон. КМ-2015. Мужчины. Этап 9, Ханты-Мансийск, Россия
Масс-старт 15 км
22 марта 2015, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
38:09.8
2
Антон Шипулин
Россия
+10.3
3
Тарьей Бё
Норвегия
+12.5
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