Яков Фак одержал первую за 10 лет победу на уровне Кубка мира

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак одержал свою первую за 10 лет выступлений победу на уровне Кубка мира.

Сегодня, 13 марта, Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

В последний раз Фак поднимался на первую ступень пьедестала 22 марта 2015 года. Тогда на девятом этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске Яков выиграл масс-старт. Тогда в борьбе за победу Фак опередил россиянина Антона Шипулина (+10,3) и норвежца Тарьея Бё (+12,5).