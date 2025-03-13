Светлана Ишмуратова — об операции на глазах: не видела мишени от слова «совсем»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о сложностях, которые возникли у нее после того, как она сделала коррекцию зрения во время карьеры.

«Сделала лазерную коррекцию в 1997‑м, сразу после того, как отбегала свой первый год в биатлоне. Я всерьёз собиралась готовиться к Олимпийским играм в Нагано. Приехала в Челябинск и пошла в клинику, решила оперировать оба глаза одновременно. Врач пытался отговорить, предложил провести операцию в два этапа. Снималась роговица, потом начинали что‑то выжигать лазером, всё это сопровождалось совершенно жуткими ощущениями и жутким запахом, который я помню до сих пор. В общем, операцию сделали, глаза забинтовали, сказали, что можно идти домой. А как идти, когда вообще ничего не видишь? Каким‑то образом я сумела набрать номер тренера и попросила забрать меня. Он был в недоумении ответил: Ты где? Ты что вообще наделала? А дальше я не видела мишени от слова «совсем», — приводит слова Ишмуратовой RT.