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«Нужно успокоиться». Фак высказался о том, что выиграл впервые за 10 лет на глазах дочерей

«Нужно успокоиться». Фак высказался о том, что выиграл впервые за 10 лет на глазах дочерей
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Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак прокомментировал свою первую за 10 лет выступлений победу на уровне Кубка мира.

Сегодня, 13 марта, Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
40:52.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+34.3
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+44.3

«Идеальная гонка в не самых лучших условиях. Я бы хотел выразить огромную благодарность организаторам и всем, кто проявил волю и выдержал эти условия, дождь и всё остальное. Я очень счастлив и очень горд собой», — приводит слова Фака пресс-служба IBU.

Также Фак высказался о том, что три его дочери впервые смогли насладиться победой отца на Кубке мира.

«Это очень эмоциональный момент. Мне нужно успокоиться. Но я горжусь тем, что смог выиграть гонку на глазах у своих детей. Они всегда спрашивают: «Папа, ты собираешься выиграть гонку?» Я им всегда говорю, что это уже не так просто, но я постараюсь. Я всегда стараюсь изо всех сил. У меня не часто получается, но я очень горжусь тем, что сделал это сегодня», — сказал словенец.

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