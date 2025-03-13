«Нужно успокоиться». Фак высказался о том, что выиграл впервые за 10 лет на глазах дочерей

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак прокомментировал свою первую за 10 лет выступлений победу на уровне Кубка мира.

Сегодня, 13 марта, Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

«Идеальная гонка в не самых лучших условиях. Я бы хотел выразить огромную благодарность организаторам и всем, кто проявил волю и выдержал эти условия, дождь и всё остальное. Я очень счастлив и очень горд собой», — приводит слова Фака пресс-служба IBU.

Также Фак высказался о том, что три его дочери впервые смогли насладиться победой отца на Кубке мира.

«Это очень эмоциональный момент. Мне нужно успокоиться. Но я горжусь тем, что смог выиграть гонку на глазах у своих детей. Они всегда спрашивают: «Папа, ты собираешься выиграть гонку?» Я им всегда говорю, что это уже не так просто, но я постараюсь. Я всегда стараюсь изо всех сил. У меня не часто получается, но я очень горжусь тем, что сделал это сегодня», — сказал словенец.