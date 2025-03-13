Фак стал вторым в истории по возрасту победителем гонки на Кубке мира после Бьорндалена

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак стал вторым по возрасту в истории победителем гонки на этапе Кубка мира у мужчин.

Сегодня, 13 марта, Фак выиграл индивидуальную гонку на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Рейтинг самых возрастных биатлонистов, побеждавших на этапах Кубка мира: