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Фак стал вторым в истории по возрасту победителем гонки на Кубке мира после Бьорндалена

Фак стал вторым в истории по возрасту победителем гонки на Кубке мира после Бьорндалена
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Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак стал вторым по возрасту в истории победителем гонки на этапе Кубка мира у мужчин.

Сегодня, 13 марта, Фак выиграл индивидуальную гонку на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
40:52.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+34.3
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+44.3

Рейтинг самых возрастных биатлонистов, побеждавших на этапах Кубка мира:

  1. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 41 год 10 месяцев и 5 дней;
  2. Яков Фак (Словения) – 37 лет 7 месяцев и 13 дней;
  3. Кристоф Зуман (Австрия) — 37 лет и 56 дней.
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