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Легрейд лишил Йоханнеса Бё лидерства в общем зачёте Кубка мира за 4 гонки до конца сезона

Сегодня, 13 марта, состоялась индивидуальная гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Её выиграл словенец Яков Фак.

Норвежец Стурла Холм Легрейд стал вторым, тем самым сдвинув соотечественника Йоханнеса Бё на вторую строчку общего зачёта КМ. Сам Бё в прошедшей гонке стал 10-м, он выступил на фоне болезни.

Биатлон. Кубок мира – 2024/2025, мужчины. Общий зачёт после 17 гонок из 21-й:

1. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 1006 баллов.

2. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) – 967.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 724.

4. Эрик Перро (Франция) – 707.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 703.

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 670.

7. (8) Кентен Фийон Майе (Франция) – 631.

8. (7) Тарьей Бё (Норвегия) – 626.

9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 549.

10. Яков Фак (Словения) – 503.

11. Фабьен Клод (Франция) – 494.

12. Мартин Улдаль (Норвегия) – 473.

13. Филипп Наврат (Германия) – 458.

14. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 416.

15. Мартин Понсилуома (Швеция) – 400.