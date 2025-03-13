Легрейд лишил Йоханнеса Бё лидерства в общем зачёте Кубка мира за 4 гонки до конца сезона

Сегодня, 13 марта, состоялась индивидуальная гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Её выиграл словенец Яков Фак.
Норвежец Стурла Холм Легрейд стал вторым, тем самым сдвинув соотечественника Йоханнеса Бё на вторую строчку общего зачёта КМ. Сам Бё в прошедшей гонке стал 10-м, он выступил на фоне болезни.
Биатлон. Кубок мира – 2024/2025, мужчины. Общий зачёт после 17 гонок из 21-й:
1. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 1006 баллов.
2. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) – 967.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 724.
4. Эрик Перро (Франция) – 707.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 703.
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 670.
7. (8) Кентен Фийон Майе (Франция) – 631.
8. (7) Тарьей Бё (Норвегия) – 626.
9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 549.
10. Яков Фак (Словения) – 503.
11. Фабьен Клод (Франция) – 494.
12. Мартин Улдаль (Норвегия) – 473.
13. Филипп Наврат (Германия) – 458.
14. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 416.
15. Мартин Понсилуома (Швеция) – 400.