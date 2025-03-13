Стурла Холм Легрейд выиграл зачёт индивидуальных гонок Кубка мира в сезоне-2024/2025
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал «Малый хрустальный глобус» по программе индивидуальных гонок на Кубке мира в сезоне-2024/2025.
В текущем сезоне прошли три индивидуальные гонки (помимо чемпионата мира). В них Легрейд занял третье, 16-е и второе места. Это позволило ему набрать 165 очков и выиграть зачёт.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, мужчины. Зачёт индивидуальных гонок. Итоги:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 165 очков;
- Яков Фак (Словения) – 144;
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 142;
- Кентен Фийон Майе (Франция) – 112;
- Эрик Перро (Франция) – 111;
- Эмильен Клод (Франция) – 107;
- Йоханнес Бё (Норвегия) – 106;
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 90.
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