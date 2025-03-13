Мартен Фуркад шутливо отреагировал на победу 37-летнего Якова Фака на Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад забавно отреагировал на победу 37-летнего словенца Якова Фака в индивидуальной гонке на восьмом этапе Кубка мира – 2024/2025 в Поклюке (Словения).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
40:52.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+34.3
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+44.3
«Поздравляю, мой друг! Благодаря тебе я чувствую себя молодым», — написал Фуркад в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».
Фак одержал в Поклюке свою первую за 10 лет выступлений победу на уровне Кубка мира. Кроме того, Яков стал вторым по возрасту в истории победителем гонки на этапе КМ у мужчин после норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.
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