Мартен Фуркад шутливо отреагировал на победу 37-летнего Якова Фака на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад забавно отреагировал на победу 37-летнего словенца Якова Фака в индивидуальной гонке на восьмом этапе Кубка мира – 2024/2025 в Поклюке (Словения).

«Поздравляю, мой друг! Благодаря тебе я чувствую себя молодым», — написал Фуркад в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фак одержал в Поклюке свою первую за 10 лет выступлений победу на уровне Кубка мира. Кроме того, Яков стал вторым по возрасту в истории победителем гонки на этапе КМ у мужчин после норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.