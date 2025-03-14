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Глава СБР Майгуров заявил, что не видит разницы в кандидатах МОК для России

Глава СБР Майгуров заявил, что не видит разницы в кандидатах МОК для России
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что не видит различий между кандидатами на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Их политика в отношении российского спорта будет определяться согласно работе исполкома, считает он.

«Не думаю, что есть большая разница в кандидатах. Не один человек, не глава МОК принимает решение. Будет сформирован новый исполком МОК, который будет принимать решение. Думаю, все люди адекватные и видят, что изменения в мировой политике будут благоприятно влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных соревнованиях», — сказал Майгуров в интервью «Матч ТВ».

Напомним, кандидатами на пост главы организации являются Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян, Моринари Ватанабэ и Фейсал аль‑Хусейн.

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