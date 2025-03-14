«Всё с нуля». Франциска Пройс высказалась о бронзе на этапе КМ в Поклюке

Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира Франциска Пройс прокомментировала собственное выступление в короткой индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она стала третьей после серии неудачных гонок в Нове-Место (Чехия).

«Знала, что это был непривычный для меня уровень (в Чехии). Мне удалось забыть это и начать всё с нуля на этой неделе.

Я старалась сохранять хладнокровие во время стрельбы, не допуская ненужных ошибок. Очень рада, что мне удалось сдать экзамен без каких-либо проблем со стрельбой — 20/20. Это было важно», — приводит слова Пройс Nordic Magazin со ссылкой на пресс-службу Лыжной ассоциации Германии.