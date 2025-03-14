«Всё с нуля». Франциска Пройс высказалась о бронзе на этапе КМ в Поклюке
Поделиться
Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира Франциска Пройс прокомментировала собственное выступление в короткой индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она стала третьей после серии неудачных гонок в Нове-Место (Чехия).
«Знала, что это был непривычный для меня уровень (в Чехии). Мне удалось забыть это и начать всё с нуля на этой неделе.
Я старалась сохранять хладнокровие во время стрельбы, не допуская ненужных ошибок. Очень рада, что мне удалось сдать экзамен без каких-либо проблем со стрельбой — 20/20. Это было важно», — приводит слова Пройс Nordic Magazin со ссылкой на пресс-службу Лыжной ассоциации Германии.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
38:08.2
2
Ханна Эберг
Швеция
+39.1
3
Франциска Пройс
Германия
+46.2
Комментарии
- 14 марта 2025
-
13:18
-
12:55
- 13 марта 2025
-
23:20
-
22:54
-
20:35
-
19:58
-
19:46
-
19:30
-
19:00
-
18:42
-
18:40
-
18:31
-
17:28
-
15:21
-
15:10
-
14:43
-
14:00
-
13:14
-
12:02
-
10:47
-
10:31
-
10:00
-
09:28
- 12 марта 2025
-
23:00
-
22:00
-
19:15
-
15:57
-
15:09
-
14:03
-
11:32
- 11 марта 2025
-
15:38
-
12:24
-
10:30
-
09:20
- 10 марта 2025
-
22:08