Йоханнес Бё принял решение пропустить оставшиеся гонки в Поклюке из-за болезни — NRK

Норвежский биатлонист пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Йоханнес Бё решил отказаться от выступления на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения) из-за болезни. Он пропустит масс-старт.
Данное решение спортсмен принял утром 14 марта после консультаций со сборной Норвегии. Он вернётся на родину и будет готовиться к последнему этапу КМ в своей карьере.
«Я понимаю, что вчера мне не следовало выступать. Кататься на лыжах во время болезни — не самое лучшее решение в долгосрочной перспективе. Надеюсь быть здоровым на 100% к своим последним в карьере гонкам в Холменколлене через неделю», — приводит слова Бё-младшего NRK.
В индивидуальной гонке Поклюки Йоханнес Бё занял 10-е место, а после уступил лидерство в общем зачёте соотечественнику Стурле Легрейду.
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