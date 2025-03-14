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Йоханнес Бё принял решение пропустить оставшиеся гонки в Поклюке из-за болезни — NRK

Йоханнес Бё принял решение пропустить оставшиеся гонки в Поклюке из-за болезни — NRK
Йоханнес Бё
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Норвежский биатлонист пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Йоханнес Бё решил отказаться от выступления на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения) из-за болезни. Он пропустит масс-старт.

Данное решение спортсмен принял утром 14 марта после консультаций со сборной Норвегии. Он вернётся на родину и будет готовиться к последнему этапу КМ в своей карьере.

«Я понимаю, что вчера мне не следовало выступать. Кататься на лыжах во время болезни — не самое лучшее решение в долгосрочной перспективе. Надеюсь быть здоровым на 100% к своим последним в карьере гонкам в Холменколлене через неделю», — приводит слова Бё-младшего NRK.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Яков Фак
Словения
40:52.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+34.3
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+44.3

В индивидуальной гонке Поклюки Йоханнес Бё занял 10-е место, а после уступил лидерство в общем зачёте соотечественнику Стурле Легрейду.

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