Экс-глава IBU Андерс Бессеберг пожизненно отстранён от работы в спорте

Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга от замещения любых должностей, связанных со спортом. Об этом сообщается на официальном сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Ранее Бессеберг отозвал свою апелляцию и признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, связанного с часами Omega, которые он якобы получил в подарок от Союза биатлонистов России на 65-летие в 2011 году.

Бессеберг был приговорен к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения, среди которых получение в подарок часов, пользование услугами проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользование служебной машиной за счёт компании, занимавшейся телевизионными правами IBU. Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России.