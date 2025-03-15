Чемпионат России — 2025, смешанная эстафета: во сколько начало, где смотреть, составы

Сегодня, 15 марта, в рамках чемпионата России — 2025 в Тюмени состоится одиночная смешанная эстафета. Старт запланирован на 12:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».
Чемпионат России — 2025. Одиночная смешанная эстафета. Стартовый лист (частично):
1. Елизавета Фролова – Михаил Бурундуков (Тюменская область)
2. Динара Смольская – Антон Смольский (Беларусь)
3. Владислава Гаврилова – Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра)
4. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область)
5. Анастасия Зырянова – Денис Иродов (Московская область)
6. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва)
7. Юлия Шеллер – Евгений Сидоров (Красноярский край)
8. Валерия Каюмова – Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО)
9. Ульяна Черепанова – Максим Цветков (Санкт-Петербург)
10. Елизавета Каплина – Данила Матерков (Башкортостан)