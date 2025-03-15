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Чемпионат России — 2025, смешанная эстафета: во сколько начало, где смотреть, составы

Сегодня, 15 марта, в рамках чемпионата России — 2025 в Тюмени состоится одиночная смешанная эстафета. Старт запланирован на 12:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Одиночная смешанная эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Елизавета Фролова – Михаил Бурундуков (Тюменская область)

2. Динара Смольская – Антон Смольский (Беларусь)

3. Владислава Гаврилова – Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра)

4. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область)

5. Анастасия Зырянова – Денис Иродов (Московская область)

6. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва)

7. Юлия Шеллер – Евгений Сидоров (Красноярский край)

8. Валерия Каюмова – Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО)

9. Ульяна Черепанова – Максим Цветков (Санкт-Петербург)

10. Елизавета Каплина – Данила Матерков (Башкортостан)