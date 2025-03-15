Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, женщины: во сколько масс-старт, стартовый лист

Сегодня, 15 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится женский масс-старт на 12,5 км. Гонка запланирована на 15:35 мск.

В общем зачёте у женщин лидирует немецкая биатлонистка Франциска Пройс.

Чемпионат России — 2025. Масс-старт. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Франциска Пройс (Германия)

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Жулия Симон (Франция)

4. Осеан Мишлон (Франция)

5. Жанна Ришар (Франция)

6. Селина Гротиан (Германия)

7. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

8. Эльвира Эберг (Швеция)

9. Суви Минккинен (Финляндия)

10. Марен Эльнесет Киркеэйде (Норвегия)

11. Доротея Вирер (Италия)

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

13. Ханна Эберг (Швеция)

14. Элла Хальварссон (Швеция)

15. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).