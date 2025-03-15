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Мужчины. 15 км Масс-старт
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Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, мужчины: во сколько масс-старт, стартовый лист

Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, мужчины: во сколько масс-старт, стартовый лист
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Сегодня, 15 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится мужской масс-старт на 15 км. Гонка запланирована на 17:45 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 15 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 17:45 МСК
Не началось

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд.

Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

4. Эрик Перро (Франция)

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

6. Томмазо Джакомель (Италия)

7. Кентен Фийон Майе (Франция)

8. Тарьей Бё (Норвегия)

9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия)

10. Яков Фак (Словения)

11. Фабьен Клод (Франция)

12. Мартин Улдаль (Норвегия)

13. Филипп Наврат (Германия)

14. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

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