Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, мужчины: во сколько масс-старт, стартовый лист

Сегодня, 15 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится мужской масс-старт на 15 км. Гонка запланирована на 17:45 мск.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд.

Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

4. Эрик Перро (Франция)

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

6. Томмазо Джакомель (Италия)

7. Кентен Фийон Майе (Франция)

8. Тарьей Бё (Норвегия)

9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия)

10. Яков Фак (Словения)

11. Фабьен Клод (Франция)

12. Мартин Улдаль (Норвегия)

13. Филипп Наврат (Германия)

14. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).