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Тамара Дербушева и Кирилл Бажин победили в одиночной смешанной эстафете на ЧР-2025

Первая команда Свердловской области в составе Тамары Дербушевой и Кирилла Бажина одержала победу в одиночной смешанной эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2025. Они преодолели дистанцию за 37.2,9, допустив один промах.

Второе место с отставанием в 28,8 секунды заняли Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов (Московская область-2). Тройку призёров замкнула команда Беларуси-1, которую представляли Динара Смольская и Антон Смольский (39,5).

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Одиночная смешанная эстафета. Результаты:

1. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область-1)— 37.02,9 (0+1).

2. Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов (Московская область-2) — отставание 28,8 (0+9).

3. Динара Смольская и Антон Смольский (Беларусь-1) +39,5 (1+11).