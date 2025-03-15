Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Максим Кугаевский рассказал, почему биатлонист Логинов пропустил сингл‑микст

Максим Кугаевский рассказал, почему биатлонист Логинов пропустил сингл‑микст
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, почему двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Логинов пропустил сингл‑микст.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Одиночная смешанная эстафета
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено

«Мы Сашу Логинова изначально освободили от одиночной эстафеты, его инициативой было пробежать суперспринт. Мы договаривались, что он поможет нам в обычной смешанной эстафете. Поэтому на сингл‑микст мы его даже не рассматривали. Мы составили две команды — Елизавета Фролова и Михаил Бурундуков, Ульяна Нигматуллина и Вадим Истамгулов. У нас две достаточно сильные команды», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

В одиночной смешанной эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2025 победу одержали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область-1). Второе место заняли Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов (Московская область-2). Тройку призёров замкнула команда Беларуси-1, которую представляли Динара Смольская и Антон Смольский.

Материалы по теме
Тамара Дербушева и Кирилл Бажин победили в одиночной смешанной эстафете на ЧР-2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android