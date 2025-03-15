Максим Кугаевский рассказал, почему биатлонист Логинов пропустил сингл‑микст

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, почему двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Логинов пропустил сингл‑микст.

«Мы Сашу Логинова изначально освободили от одиночной эстафеты, его инициативой было пробежать суперспринт. Мы договаривались, что он поможет нам в обычной смешанной эстафете. Поэтому на сингл‑микст мы его даже не рассматривали. Мы составили две команды — Елизавета Фролова и Михаил Бурундуков, Ульяна Нигматуллина и Вадим Истамгулов. У нас две достаточно сильные команды», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

В одиночной смешанной эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2025 победу одержали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область-1). Второе место заняли Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов (Московская область-2). Тройку призёров замкнула команда Беларуси-1, которую представляли Динара Смольская и Антон Смольский.