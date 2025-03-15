Лу Жанмонно победила в масс-старте на 8-м этапе КМ-2025. Франциска Пройс — пятая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно завоевала золото в масс-старте в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, который проходит в словенской Поклюке. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 39.41,8, допустив один промах.
Второе место заняла болгарская биатлонистка Милена Тодорова с отставанием 16,4 и без промахов на огневых рубежах. Тройку лидеров замкнула словенка Анамария Лампич с одним промахом и отставанием в 22,8 секунды.
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пришла пятой с отставанием 54,6 секунды и двумя промахами.
Чемпионат России — 2025. Масс-старт. Женщины. Результаты (частично):
1. Лу Жанмонно (Франция) — 39.41,81 (1 промах).
2. Милена Тодорова (Болгария) +16,40 (0).
3. Анамария Лампич (Словения) +22,81 (1).
4. Жанна Ришар (Франция) +41,51 (1).
5. Франциска Пройс (Германия) +54,62 (2).
6. Анна Магнуссон (Швеция) +54,9 (0).
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