Лу Жанмонно повторила достижение Лауры Дальмайер, выиграв в масс-старте на КМ в Поклюке
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала первой женщиной со времён двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер в сезоне-2016/2017, выиграв все четыре дисциплины за одну зиму.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 12.5 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
39:41.8
2
Милена Тодорова
Болгария
+16.4
3
Анамария Лампич
Словения
+22.8
В сезоне-2024/2025 Жанмонно стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке, в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти и Рупольдинге, в гонке преследования в Хохфильцене, Оберхофе и Антхольце, а также в спринте в Антхольце.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Женщины. Результаты (частично):
1. Лу Жанмонно (Франция) — 39.41,81 (0+0+1+0).
2. Милена Тодорова (Болгария) +16,40 (0+0+0+0).
3. Анамария Лампич (Словения) +22,81 (0+0+0+1).
4. Жанна Ришар (Франция) +41,51 (0+0+0+1).
5. Франциска Пройс (Германия) +54,62 (1+0+0+1)
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