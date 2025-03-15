Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно повторила достижение Лауры Дальмайер, выиграв в масс-старте на КМ в Поклюке

Лу Жанмонно повторила достижение Лауры Дальмайер, выиграв в масс-старте на КМ в Поклюке
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала первой женщиной со времён двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер в сезоне-2016/2017, выиграв все четыре дисциплины за одну зиму.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 12.5 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
39:41.8
2
Милена Тодорова
Болгария
+16.4
3
Анамария Лампич
Словения
+22.8

В сезоне-2024/2025 Жанмонно стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке, в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти и Рупольдинге, в гонке преследования в Хохфильцене, Оберхофе и Антхольце, а также в спринте в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Женщины. Результаты (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция) — 39.41,81 (0+0+1+0).

2. Милена Тодорова (Болгария) +16,40 (0+0+0+0).

3. Анамария Лампич (Словения) +22,81 (0+0+0+1).

4. Жанна Ришар (Франция) +41,51 (0+0+0+1).

5. Франциска Пройс (Германия) +54,62 (1+0+0+1)

Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Лу Жанмонно победила в масс-старте на 8-м этапе КМ-2025. Франциска Пройс — пятая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android