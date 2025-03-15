Лу Жанмонно повторила достижение Лауры Дальмайер, выиграв в масс-старте на КМ в Поклюке

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала первой женщиной со времён двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер в сезоне-2016/2017, выиграв все четыре дисциплины за одну зиму.

В сезоне-2024/2025 Жанмонно стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке, в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти и Рупольдинге, в гонке преследования в Хохфильцене, Оберхофе и Антхольце, а также в спринте в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Женщины. Результаты (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция) — 39.41,81 (0+0+1+0).

2. Милена Тодорова (Болгария) +16,40 (0+0+0+0).

3. Анамария Лампич (Словения) +22,81 (0+0+0+1).

4. Жанна Ришар (Франция) +41,51 (0+0+0+1).

5. Франциска Пройс (Германия) +54,62 (1+0+0+1)