Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Фийон Майе — второй
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Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Дистанцию 15 км он преодолел за 35.42,7 и допустил один промах на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 15 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
35:42.7
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+3.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+22.3
Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе, отстав от лидера на 3,1 секунды и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (+22,3; 1).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. 15 км. Поклюка (Словения). Мужчины:
- Эрик Перро (Франция) — 35.42,7 (1 промах).
- Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 3,1 (1).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,3 (1).
- Фабьен Клод (Франция) +44,0 (1).
- Йеспер Нелин (Швеция) +1.14,9 (1).
- Мартин Улдаль (Норвегия) +1.18,0 (2).
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