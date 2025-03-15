Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Фийон Майе — второй

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Дистанцию 15 км он преодолел за 35.42,7 и допустил один промах на огневых рубежах.

Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе, отстав от лидера на 3,1 секунды и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (+22,3; 1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. 15 км. Поклюка (Словения). Мужчины:

Эрик Перро (Франция) — 35.42,7 (1 промах). Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 3,1 (1). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,3 (1). Фабьен Клод (Франция) +44,0 (1). Йеспер Нелин (Швеция) +1.14,9 (1). Мартин Улдаль (Норвегия) +1.18,0 (2).