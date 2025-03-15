Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Фийон Майе — второй

Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Фийон Майе — второй
Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Дистанцию 15 км он преодолел за 35.42,7 и допустил один промах на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 15 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
35:42.7
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+3.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+22.3

Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе, отстав от лидера на 3,1 секунды и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (+22,3; 1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. 15 км. Поклюка (Словения). Мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) — 35.42,7 (1 промах).
  2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 3,1 (1).
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,3 (1).
  4. Фабьен Клод (Франция) +44,0 (1).
  5. Йеспер Нелин (Швеция) +1.14,9 (1).
  6. Мартин Улдаль (Норвегия) +1.18,0 (2).
Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Лу Жанмонно повторила достижение Лауры Дальмайер, выиграв в масс-старте на КМ в Поклюке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android