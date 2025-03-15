Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по биатлону на 15 марта

Сегодня, 15 марта, завершился соревновательный день на чемпионате России — 2025 по биатлону. Сборная Свердловской области лидирует в общем медальном зачёте. В их активе две золотые и одна серебряная медали.

Первая команда Свердловской области в составе Тамары Дербушевой и Кирилла Бажина одержала победу в одиночной смешанной эстафете в рамках ЧР-2025. Вторыми с отставанием в 28,8 секунды стали Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов (Московская область — 2). Тройку призёров замкнула команда Беларуси — 1, которую представляли Динара Смольская и Антон Смольский (39,5).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России — 2025 на 15 марта: