Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс лидирует, Эльвира Эберг — вторая
Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов Кубка мира — 2024/2025. После сегодняшней гонки, где она заняла пятое место, в активе спортсменки 265 очков.
Вторую строчку занимает шведская биатлонистка Эльвира Эберг с результатом 244 очка. Тройку сильнейших замыкает представительница Франции Жанна Ришар (204).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 265 очков.
- Эльвира Эберг (Швейия) — 244.
- Жанна Ришар (Франция) — 204.
- Лу Жанмонно (Франция) — 188.
- Жулия Симон (Франция) — 159.
- Селина Гротиан (Германия) — 150.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 138.
- Осеан Мишлон (Франция) — 126.
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