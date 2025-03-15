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Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс лидирует, Эльвира Эберг — вторая

Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс лидирует, Эльвира Эберг — вторая
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Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов Кубка мира — 2024/2025. После сегодняшней гонки, где она заняла пятое место, в активе спортсменки 265 очков.

Вторую строчку занимает шведская биатлонистка Эльвира Эберг с результатом 244 очка. Тройку сильнейших замыкает представительница Франции Жанна Ришар (204).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 265 очков.
  2. Эльвира Эберг (Швейия) — 244.
  3. Жанна Ришар (Франция) — 204.
  4. Лу Жанмонно (Франция) — 188.
  5. Жулия Симон (Франция) — 159.
  6. Селина Гротиан (Германия) — 150.
  7. Суви Минккинен (Финляндия) — 138.
  8. Осеан Мишлон (Франция) — 126.
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