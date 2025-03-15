Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс лидирует, Эльвира Эберг — вторая

Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов Кубка мира — 2024/2025. После сегодняшней гонки, где она заняла пятое место, в активе спортсменки 265 очков.

Вторую строчку занимает шведская биатлонистка Эльвира Эберг с результатом 244 очка. Тройку сильнейших замыкает представительница Франции Жанна Ришар (204).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины: