Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно отстаёт от Пройс на 20 очков, Симон — третья
Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1048 очков.
Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно. После победы в масс-старте в Поклюке она отстаёт от лидера на 20 очков (1028). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции, Жулия Симон (804).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 1048 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 1028.
- Жулия Симон (Франция) — 804.
- Жанна Ришар (Франция) — 676.
- Осеан Мишлон (Франци) — 666.
- Селина Гротиан (Германия) — 620.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 605.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 581.
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