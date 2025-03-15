Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно отстаёт от Пройс на 20 очков, Симон — третья

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно отстаёт от Пройс на 20 очков, Симон — третья
Комментарии

Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1048 очков.

Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно. После победы в масс-старте в Поклюке она отстаёт от лидера на 20 очков (1028). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции, Жулия Симон (804).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 1048 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 1028.
  3. Жулия Симон (Франция) — 804.
  4. Жанна Ришар (Франция) — 676.
  5. Осеан Мишлон (Франци) — 666.
  6. Селина Гротиан (Германия) — 620.
  7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 605.
  8. Эльвира Эберг (Швеция) — 581.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Лу Жанмонно повторила достижение Лауры Дальмайер, выиграв в масс-старте на КМ в Поклюке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android