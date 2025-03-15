Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно отстаёт от Пройс на 20 очков, Симон — третья

Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1048 очков.

Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно. После победы в масс-старте в Поклюке она отстаёт от лидера на 20 очков (1028). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции, Жулия Симон (804).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 1048 очков. Лу Жанмонно (Франция) — 1028. Жулия Симон (Франция) — 804. Жанна Ришар (Франция) — 676. Осеан Мишлон (Франци) — 666. Селина Гротиан (Германия) — 620. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 605. Эльвира Эберг (Швеция) — 581.