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Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Легрейд лидирует, Перро — второй

Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Легрейд лидирует, Перро — второй
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продолжает лидировать в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 260 очков.

Вторую строчку занимает победитель масс-старта в Поклюке француз Эрик Перро с результатом 239 очков. Тройку сильнейших замыкает Кентен Фийон Майе (218).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 260.
  2. Эрик Перро (Франция) — 239.
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 218.
  4. Тарьей Бё (Норвегия) — 139.
  5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 164.
  6. Данило Ритмюллер (Германия) — 157.
  7. Томмазо Джакомель (Италия) — 153.
  8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 146.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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