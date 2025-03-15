Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Легрейд лидирует, Перро — второй
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продолжает лидировать в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 260 очков.
Вторую строчку занимает победитель масс-старта в Поклюке француз Эрик Перро с результатом 239 очков. Тройку сильнейших замыкает Кентен Фийон Майе (218).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 260.
- Эрик Перро (Франция) — 239.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 218.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 139.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 164.
- Данило Ритмюллер (Германия) — 157.
- Томмазо Джакомель (Италия) — 153.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 146.
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