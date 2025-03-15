Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Легрейд лидирует, Перро — второй

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продолжает лидировать в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 260 очков.

Вторую строчку занимает победитель масс-старта в Поклюке француз Эрик Перро с результатом 239 очков. Тройку сильнейших замыкает Кентен Фийон Майе (218).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины: