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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд продолжает лидировать, Йоханнес Бё — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд продолжает лидировать, Йоханнес Бё — второй
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1071 очко.

Вторую строчку занимает норвежец Йоханнес Бё с результатом 967 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (797).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легерйд (Норвегия) — 1071 очко.
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 967.
  3. Эрик Перро (Франция) — 797.
  4. Эмильен Жаклен (Франция) — 755.
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 732.
  6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 706).
  7. Томмазо Джакомель (Италия) — 690.
  8. Тарьей Бё (Норвегия) — 663.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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