Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд продолжает лидировать, Йоханнес Бё — второй

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1071 очко.

Вторую строчку занимает норвежец Йоханнес Бё с результатом 967 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (797).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: