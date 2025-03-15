Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд продолжает лидировать, Йоханнес Бё — второй
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1071 очко.
Вторую строчку занимает норвежец Йоханнес Бё с результатом 967 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (797).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Стурла Холм Легерйд (Норвегия) — 1071 очко.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 967.
- Эрик Перро (Франция) — 797.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 755.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 732.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 706).
- Томмазо Джакомель (Италия) — 690.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 663.
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