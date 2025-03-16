«Придётся продержаться». Жанмонно — о соперничестве с Пройс в общем зачёте Кубка мира

Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о борьбе с немецкой спортсменкой Франциской Пройс за лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.
«Не могу дождаться, когда приеду в Осло! Ко мне приедет много друзей, и моя семья тоже будет там. С нетерпением жду гонок там, потому что мне повезло, что я по-прежнему хорошо катаюсь. Психологически гораздо легче выходить на трассу, когда знаешь, что тебе есть за что бороться. В данный момент жду этого, но знаю, что в четверг вечером буду в ужасе и мне придётся продержаться до воскресенья!» — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.
Напомним, Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира. Лу Жанмонно отстаёт от лидера на 20 очков. Француженка стала победительницей масс-старта в Поклюке.
Девятый этап Кубка мира — 2024/2025 начнётся в пятницу, 21 марта, и завершится в воскресенье, 23 марта.
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