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«Придётся продержаться». Жанмонно — о соперничестве с Пройс в общем зачёте Кубка мира

«Придётся продержаться». Жанмонно — о соперничестве с Пройс в общем зачёте Кубка мира
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о борьбе с немецкой спортсменкой Франциской Пройс за лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 12.5 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
39:41.8
2
Милена Тодорова
Болгария
+16.4
3
Анамария Лампич
Словения
+22.8

«Не могу дождаться, когда приеду в Осло! Ко мне приедет много друзей, и моя семья тоже будет там. С нетерпением жду гонок там, потому что мне повезло, что я по-прежнему хорошо катаюсь. Психологически гораздо легче выходить на трассу, когда знаешь, что тебе есть за что бороться. В данный момент жду этого, но знаю, что в четверг вечером буду в ужасе и мне придётся продержаться до воскресенья!» — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Напомним, Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира. Лу Жанмонно отстаёт от лидера на 20 очков. Француженка стала победительницей масс-старта в Поклюке.

Девятый этап Кубка мира — 2024/2025 начнётся в пятницу, 21 марта, и завершится в воскресенье, 23 марта.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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