«Старался играть честно». Эрик Перро — о победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения).

«Сегодня утром было не очень весело просыпаться под дождём, я был немного подавлен. Оказавшись на месте, я немного забыл обо всём этом, и гонка оказалась довольно интересной. Мне удавалось всё время держаться впереди, и нас было много. Чувствовал, что у меня есть небольшой запас на лыжах, поэтому было приятно быть впереди вместе с Себастианом Самуэльссоном, Стурлой Холмом Легрейдом и Кентеном Фийоном Майе. Это был отличный бой на протяжении всего пути, и я действительно прикладывал все усилия на огневом рубеже.

На четвёртом круге мы выехали вместе, и мне пришлось лидировать, потому что Кентен [Фийон Майе] сделал это кругом ранее. Старался играть честно, и мы стреляли хорошо, только на последнем выстреле нас осталось двое. Это всегда немного напрягает, потому что, как правило, Кентен не промахивается много! В конце концов мы оба выбиваем по одному, но остаёмся впереди», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Напомним, вторым в масс-старте стал француз Кентен Фийон Майе, отстав от лидера на 3,1 секунды и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (+22,3; 1).