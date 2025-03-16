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«Старался играть честно». Эрик Перро — о победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

«Старался играть честно». Эрик Перро — о победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло
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Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 15 км Масс-старт
15 марта 2025, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
35:42.7
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+3.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+22.3

«Сегодня утром было не очень весело просыпаться под дождём, я был немного подавлен. Оказавшись на месте, я немного забыл обо всём этом, и гонка оказалась довольно интересной. Мне удавалось всё время держаться впереди, и нас было много. Чувствовал, что у меня есть небольшой запас на лыжах, поэтому было приятно быть впереди вместе с Себастианом Самуэльссоном, Стурлой Холмом Легрейдом и Кентеном Фийоном Майе. Это был отличный бой на протяжении всего пути, и я действительно прикладывал все усилия на огневом рубеже.

На четвёртом круге мы выехали вместе, и мне пришлось лидировать, потому что Кентен [Фийон Майе] сделал это кругом ранее. Старался играть честно, и мы стреляли хорошо, только на последнем выстреле нас осталось двое. Это всегда немного напрягает, потому что, как правило, Кентен не промахивается много! В конце концов мы оба выбиваем по одному, но остаёмся впереди», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Напомним, вторым в масс-старте стал француз Кентен Фийон Майе, отстав от лидера на 3,1 секунды и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (+22,3; 1).

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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