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«Подняться в общем зачёте и войти в топ-5». Фийон Майе — о целях на конец сезона

«Подняться в общем зачёте и войти в топ-5». Фийон Майе — о целях на конец сезона
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился целями на последний этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Осло (Норвегия) с 21 по 23 марта.

— Вы находитесь в очень хорошей форме в конце сезона. Какие цели вы ставите перед собой на заключительном этапе в Осло-Холменколлене (Норвегия)?
— Это именно то, что я делал в масс-старте: хорошо стрелять, быть впереди и хорошо управлять своей энергией до самого конца. Также хотел бы набрать несколько больших очков, чтобы подняться в общем зачёте и войти в топ-5. Гонка за гонкой, выстрел за выстрелом, и это приведёт к отличным результатам. Сезон доигрывается до самого конца! — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Напомним, Кентен Фийон Майе в масс-старте на этапе КМ в Поклюке занял второе место. В общем зачёте он занимает шестое место.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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